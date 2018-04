Le prochain épisode de grève à la SNCF est prévu pour dimanche et lundi. Alain Krakovicth, directeur général de SNCF Transilien et porte-parole de l'entreprise, était l'invité de France Bleu ce vendredi.

Avez-vous déjà des prévisions de trafic pour les 8 et 9 avril ?

"Le mouvement aura de nouveau un impact fort. Environ 20% des trains circuleront en France dimanche. C'est une moyenne globale à l'échelle du pays, il devrait y avoir un peu plus de Transiliens que de TER et de TGV. Nous donnerons des prévisions définitives samedi en milieu de journée, dans notre application SNCF, en gares et sur nos sites internet."

Comment gérez-vous ces deux prochains jours de grève, en plein week-end ?

"On recontacte par SMS ou téléphone tous les voyageurs qui ont effectué une réservation et dont le train sera supprimé dimanche sont orientés vers un train qui circule. La gestion de ces deux jours de grève est compliquée, car on est sur une fin de week-end. On nous reprocherait à juste titre de ne pas anticiper et de laisser les voyageurs attendre des trains qui ne partent pas dimanche soir. Nous donnons l'information la plus précise possible dès ce vendredi."