Grève à la SNCF : "Il suffit que la direction engage une séance de négociations", pour la CGT cheminots PACA

Un train sur trois annulé pour le week-end de Noël, 200.000 voyageurs concernés selon les prévisions de la SNCF. Un tiers des TGV, par exemple, sera supprimé dans le Sud-Est pour ce week-end de Noël. Face au mécontentement des usagers, François Téjédor, secrétaire général CGT des cheminots PACA répond à France Bleu Provence ce mercredi matin.

France Bleu Provence : La CGT n'appelle pas formellement à la grève pour ce week-end de Noël mais maintient quand même son préavis, pourquoi cette position, n'est-ce pas "se moquer du monde" comme le clament beaucoup d'usagers ce matin ?

François Téjédor : Pas du tout. On pourrait considérer que se "moquer du monde" serait plutôt le niveau des négociations annuelles obligatoires concernant les salaires. Nous avons déposé un préavis de grève qui couvre toute la période des négociations qui été ouverte du mois de novembre jusqu'au mois de janvier. Nous avons été contraints de déposer un préavis de grève de cette sorte pour que les cheminots puissent mettre sous pression les négociations. Nous avons du mal à trouver le bon dialogue social avec l'entreprise. La SNCF a beaucoup changé les dates des négociations. Donc, du coup, nous avons été contraint de déposer ce préavis de grève là pour mettre la pression sur l'entreprise, pour qu'elle négocie des augmentations générales de salaires.

La CGT "n'appelle pas fermement à la grève"

Concrètement, vous, vous appelez à faire grève ou pas ? Ou alors vous dites aux contrôleurs "c'est vous qui voyez" ?

On n'appelle pas fermement à la grève à la CGT. Mais ce qu'il y a, c'est que les négociations pour les contrôleurs ne se sont pas bien passées du tout et sont très en deçà de ce qu'ils attendent et ils sont en colère. Donc du coup, ils ont choisi de se mettre en grève. Il suffit juste que la direction se remette à la table des négociations pour apporter des changements de situation.

La direction estime avoir fait un gros effort sur les salaires. Pour un contrôleur en milieu de carrière, par exemple, ça représente une hausse de 200 euros nets par mois. Proposition rejetée par le collectif des contrôleurs. 200 euros nets de plus par mois, ce n'est pas suffisant ?

Ce n'est pas 200 euros aujourd'hui. On conteste ce chiffre. Et pour se donner un peu une idée de la perte de pouvoir d'achat que les cheminots ont dû subir depuis des années, il faut savoir qu'aujourd'hui, la SNCF n'est pas en capacité d'être attractive et nous avons des problèmes pour recruter des contrôleurs, des aiguilleurs, des agents du matériel, de la police ferroviaire et même des agents de conduite. Donc c'est pas bon pour dire que même s'il y a un niveau d'augmentation qui est historique par rapport au fait qu'on a eu les salaires gelés depuis dix ans, là cette année, on a une augmentation générale des salaires de 2% alors que l'inflation est à 6%. Donc on voit bien les difficultés ne sont pas réglées.

"La direction avait la possibilité de négocier" selon la CGT

Ce sont des centaines de milliers de personnes qui ne vont pas pouvoir fêter Noël en famille alors que ça fait des mois qu'elles attendent ça. Pourquoi déposer des préavis à cette période des fêtes ou des vacances, à chaque fois ?

Notre préavis de grève a une longue durée, il ne se limite pas aux périodes de fêtes. La direction avait la possibilité de négocier. Elle n'a pas assez négocié. Elle a connaissance que les contrôleurs ne sont pas satisfaits des mesures et elle continue ! Du coup, elle a encore 48 heures pour pouvoir mettre en place une négociation rapide pour débloquer la situation. Ça ne tient qu'à elle.

Très concrètement, les voyageurs sont prévenus individuellement 48 heures au plus tard avant leur départ, par SMS ou par email. Ça veut dire que s'il y a un train pour le voyage aller, je ne suis pas sûr d'en avoir un pour le voyage retour, trois ou quatre jours plus tard. Autrement dit, je ne vais pas forcément prendre le risque de partir et mes vacances sont fichues...

Justement, on nous a contraint sur le droit de grève avec le service minimum pour que la SNCF puisse mesurer 48 heures avant le niveau de trafic pour pouvoir informer les voyageurs. Il y aura quand même un service minimum adapté. Je ne peux pas me mettre à la place de chaque usager.

Elle ne vous gêne pas cette situation ?

Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on soit arrivé là, alors que la direction sait que les contrôleurs ne sont pas satisfaits du niveau de négociations et laisse aller jusqu'au dépôt des intentions de grève pour essayer de résoudre la situation. Nous, ce qu'on dit, c'est que les agents ont 24 heures pour se remettre au travail. Il suffit que la direction engage une séance de négociations, qu'elle donne satisfaction et du coup, dans 24 heures, tout le monde est au boulot et la situation sera débloquée.

