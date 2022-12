Grève à la SNCF : "Je risque de passer le réveillon de Noël toute seule", confie une étudiante nantaise

Pour beaucoup, le message envoyé par la SNCF ce mardi est tombé comme un coup de massue : "votre train est supprimé". En raison de la grève des contrôleurs, pour le week end de Noël , seulement deux trains sur trois rouleront. Ça veut dire, si on prend l'information dans l'autre sens, qu'un tiers des trains est supprimé. Et, dans une grande majorité des cas, les autres sont complets.

Trains supprimés ou complets

C'est le cas chez nous pour les trajets prévus vendredi au départ de Nantes vers Lyon, Marseille et Strasbourg notamment. Ce mercredi après-midi, il restait encore quelques places dans les Intercités pour Bordeaux, les autres trains pour cette destination étant complets ou supprimés.

Léa ne sait pas comment rentrer chez ses parents qu'elle ne voit que deux fois par an

Et parmi ceux pour qui Noël s'annonce bien triste cette année, il y a Léa. Originaire d'Avignon, elle est étudiante à Nantes. Elle a pris ses billets dès leur mise en vente compte tenu de son budget, serré. Et elle attendait avec impatience de retrouver sa famille qui vit à 900 kilomètres de la Loire-Atlantique et qu'elle ne voit que deux fois par an. Ça semble aujourd'hui compromis.

"J'ai regardé, tous les trains sont complets", explique la jeune femme. "Je vais peut être partir le 24 à Lyon et essayer de me loger à Lyon juste pour le soir du réveillon. Et puis après, le 25 au matin, arriver chez mes parents. Mais pour l'instant, je ne sais pas où passer la nuit à Lyon."

En car, c'est 18 heures de trajet

Elle a aussi regardé les autres moyens de transport. L'avion ? Trop cher pour son budget. Le covoiturage ? "Dans le seul qui restait, il n'y avait pas de place pour une valise. Sauf que je pars au moins pour une semaine, donc c'est pas très pratique". Le car ? C'est 18 heures de trajet. "J'aime beaucoup ma famille, mais bon, si c'est pour arriver en piteux état après 18 heures de bus et que ça me coûte quasiment le même prix que le train parce que c'est quand même super cher quand on prend ses billets au dernier moment..." poursuit Léa.

"Je ne connais personne à Nantes"

Pour l'instant donc, elle n'a aucune solution de replis qui lui assure de passer Noël en famille. "En plus, je ne connais personne à Nantes, donc je risque de passer le soir de Noël toute seule".