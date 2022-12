Grève à la SNCF : la direction propose de revaloriser les salaires de 2%

Alors que les contrôleurs, rassemblés dans un collectif hors de tout cadre syndical, menacent de faire grève les week-ends de Noël et du Nouvel An, la direction de la SNCF a proposé mercredi une hausse de 2% de tous les salaires, tous corps de métiers confondus, dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires (NAO) avec les organisations syndicales représentatives (CGT, UNSA-ferroviaire, SUD-Rail, CFDT). À cela s'ajoute une hausse de 600 euros brut par an de la prime de travail.

Ces propositions ne correspondent pas aux demandes des syndicats qui veulent des augmentations plus conséquentes. La CGT-Cheminots veut une augmentation égale à l'inflation, donc autour de 6%, soit trois fois plus que ce que propose la direction de la SNCF. SUD-Rail demande 400 euros brut en plus par mois pour tous les salariés. La CFDT, troisième syndicat à appeler à la grève souhaite une hausse du 13e mois en plus d'augmentations de salaire. L'Unsa-Ferroviaire, qui ne prend pas part à la grève, se positionne en faveur d'une hausse de 5%.

Dialogue social

Les discussions ont pour le moment concerné l'ensemble des salariés de la SNCF. Celles métier par métier doivent encore avoir lieu. Au-delà des salaires, les syndicats pointent du doigt les manques d'effectifs. Les chefs de bord, c'est-à-dire les contrôleurs seront reçus ce jeudi et les aiguilleurs vendredi. Ces derniers ont déposé des préavis de grève du 15 au 19 décembre, le premier week-end des vacances.

Des mouvements de grève ont lieu pendant ces discussions. Ce jeudi encore, de grosses perturbations sont attendues avec la grève des aiguilleurs dans la région de Lyon : 90% des trains sont annulés en Auvergne-Rhône-Alpes.