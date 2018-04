Mardi débute la mobilisation des cheminots contre la réforme de leur statut et de leur entreprise. Le mouvement s’annonce très suivi et la circulation des trains très perturbée. Le point pour les principales lignes en Isère.

Grenoble, France

Pas plus de 5% des TER sur les rails. C’est ce qu’annonce la SNCF pour la région Auvergne Rhône-Alpes. Et effectivement toutes les plus importantes lignes du département sont impactées

Les prévisions ligne par ligne en Isère

Grenoble – Paris

Aucun train direct. Des liaisons via les gares voisines (notamment Valence TGV) sont possibles, mais le temps de trajet s’allonge, c’est au minimum 5h30.

Grenoble – Lyon

Aucun train direct. Il est possible de se rendre dans la capitale des Gaules via St André le Gaz, Chambery ou Valence, mais c'est plus long : entre 2h et 4h en fonction des correspondances.

Bourgoin-Jallieu – Lyon

C'est un peu mieux avec 5 TER aller-retour dans la journée. Notez à l'aller (en direction de Lyon) le matin ceux de 6h26 et 7h26, et au retour ceux de 18h et 19h30. Des trains qui risquent d’être très fréquentés pour ne pas dire bondés.

Grenoble-Chambéry

5 aller-retour dans la journée. Au départ de Chambery le matin, circuleront les trains de 6h27 et 7h27. Au départ de Grenoble, premier départ à 8h03.

Grenoble-Gap

Aucun train. Quatre aller-retour par bus. Premier bus à 5h35 depuis Gap, à 8h10 depuis Grenoble. Le soir, départ de Grenoble à 18h15, et départ des hautes alpes à 17h30.

Grenoble-Valence

C’est le trajet ou il y a le plus de liaison. Certes, aucun train ne circulera, mais en tout une douzaine de bus seront sur la route. Précisons que ces bus ne concernent que la gare de Valence TGV et pas celle de Valence Ville. Voici quelques horaires de bus circulant : Le matin départs de Valence à 5h20, 6h, 6h15, 6h47 ou 8h08. Le soir à 17h48, 21h20 et 22h28. Départs de Grenoble à 8h37, 8h55, 9h37, puis le soir à 18h05, 19h37 ou 20h40.

Où se renseigner ?

Vous pouvez vous renseigner en gare, mais aussi sur le site internet des TER dans la région, et l’application SNCF sur votre téléphone mobile