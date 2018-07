5 TGV sur 7 en moyenne et 7 TER sur 8, annonce la direction de la SNCF en Lorraine pour ce vendredi, premier jour de grands départs en vacances. Un trafic perturbé par une grève à l'appel de la CGT et de Sud, toujours mobilisés contre la réforme ferroviaire.

Lorraine, France

Les syndicats CGT et Sud maintiennent la pression et appellent les agents à la grève ce vendredi 6 juillet et samedi 7 juillet toujours contre la réforme ferroviaire.

Pour ce premier jour de grands départs en vacances, la direction de la SNCF en Lorraine prévient : 5 TGV sur 7 vont rouler en moyenne et 7 TER sur 8.

Dans le détail :