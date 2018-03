Grève à la SNCF : les prévisions en Touraine

Par Emmanuel Grabey, France Bleu Touraine

A peine 4 TGV sur 10 au niveau national, 1 Intercité sur 4 et 1 TER sur 2 : la grève prévue ce jeudi à la SNCF s'annonce très suivie, et la Touraine ne fera pas exception. Il n'y aura par exemple qu'un seul aller retour entre Tours et Loches.