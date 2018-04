Quatre syndicats de la SNCF ont appelé, ce mercredi, à des manifestations à Paris et en région le 3 mai prochain, pour protester contre la réforme ferroviaire. Le 3 mai fait partie des jours de grève annoncés par les syndicats dans le mouvement lancé début avril.

L'intersyndicale de la SNCF a appelé mercredi les cheminots à "un rassemblement le 3 mai à Paris et en territoires pour mettre la pression sur le gouvernement", a annoncé Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT-Cheminots, lors d'une conférence de presse. Le 3 mai était déjà une journée de grève annoncée, dans le cadre de la mobilisation menée par épisodes de deux jours tous les cinq jours.

Une journée "sans cheminots" le 14 mai

Les quatre syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD, CFDT) prévoient également "une journée sans cheminots" le 14 mai, qui est également une journée de grève annoncée, si leurs revendications unitaires ne sont pas entendues d'ici là. Ils doivent rencontrer le Premier ministre, Edouard Philippe, le 7 mai. "Sans cheminot, ça veut dire sans train et sans chantier réseau", a précisé Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots, regrettant que le courrier d'Edouard Philippe, reçu par l'intersyndicale mardi, évoque "seulement le début d'une nouvelle période".

Depuis l'annonce de la réforme de la SNCF par le gouvernement, seule une manifestation nationale de cheminots s'est tenue à Paris, le 22 mars, réunissant plus de 13.000 personnes, selon la société Occurence qui réalise un comptage pour plusieurs médias, dont France Bleu.

Les syndicats veulent discuter avec Édouard Philippe, plus avec la ministre des Transports

"Nous n'imaginons pas que le Premier ministre nous convoque pour nous dire que rien ne changera et que les négociations sont closes", a poursuivi Laurent Brun, demandant que ce soit désormais Édouard Philippe qui "pilote" les discussions en présence du "patronat" et dénonçant une réforme "très idéologique".

"On a été reçus bien gentiment par la ministre" des Transports, Elisabeth Borne, lors de "réunions d'information", maintenant "on veut avoir affaire à celui qui a le dossier en main" pour enfin "commencer des négociations sur la base d'un projet viable" et qui "prend en compte" les propositions syndicales, a prévenu de son côté le secrétaire fédéral de SUD Rail, Erik Meyer.