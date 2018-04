Ce n'est pas un hasard si la SNCF conseille d'annuler ou de reporter son voyage. Le trafic ferroviaire va être très perturbé ce mardi 3 avril dans toute la France et les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges seront aussi très touchés. C'est le premier des 36 jours de grève prévus par les cheminots dans les trois mois à venir contre la réforme ferroviaire voulue par le gouvernement. En Lorraine, la SNCF prévoit ce mardi 1 TGV sur 5 et 1 TER sur 10 avec de nombreux trains remplacés par des cars.

Pas un train dans les Vosges

C'est le département des Vosges qui sera le plus touché. Aucun train n'y circulera. Les liaisons TGV de Saint-Dié, Epinal et Remiremont ne seront pas assurées. Quant aux lignes TER, elles seront assurées par autocars mais avec très peu de circulation prévue. Il n'y aura qu'un aller retour entre Epinal et Saint-Dié, seulement cinq cars entre Nancy et Epinal.

Trois allers-retours pour Paris

A Nancy, seuls trois allers-retours pour Paris sont prévus en TGV ce mardi. Côté TER, neuf allers-retours pour Metz devraient être assurés. Des cars partiront également de Nancy pour rejoindre les villes de Bar-le-Duc, Longwy, Neufchâteau ou Strasbourg par exemple.

Des alternatives

La SNCF conseille de reporter son voyage et a assoupli les modalités de remboursement. Tous les billets des jours de grève sont remboursables. Si vous devez malgré tout vous déplacer, il vous reste le covoiturage ou les compagnies de cars.

Enfin, si votre métier vous le permet, vous pouvez travailler à distance. La région Grand Est a recensé les sites (espaces de coworking ou pépinières d'entreprises) susceptibles de vous accueillir. Il en existe une douzaine en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Pensez à réserver votre place.