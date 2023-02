Grève à la SNCF : neuf trajets TER entre Saint-Étienne et Lyon mercredi 8 février

La SNCF prévoit un train TER en circulation sur deux mercredi, et des perturbations dans toutes les régions, en raison de la grève contre la réforme des retraites. Les syndicats CGT Cheminots et SUD Rail appellent à poursuivre la mobilisation de la veille.

Il y aura un peu plus de trains que mardi entre Saint-Étienne et Lyon , avec neuf départs prévus toute la journée de la gare Châteaucreux, dont un en car (6h50, 7h50, 8h20, 9h20, 15h50, 16h05 en car, 16h50, 17h50 et 18h50).

Sur les lignes entre Roanne et Saint-Étienne , Montbrison et Saint-Étienne , et le Puy-en-Velay et Saint-Étienne , tous les trajets maintenus se font en car