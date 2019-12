Grève à la SNCF : nous avons pris le train à la rencontre des usagers

La grève se poursuit ce mardi contre la réforme des retraites. 13e jour de mobilisation à la SNCF avec un trafic toujours très perturbé. Pas toujours facile pour les usagers, qui doivent s'adapter. Nous avons pris le train TER entre Belfort et Besançon ce lundi soir pour aller à leur rencontre.

Belfort, France

Gare de Belfort, 17h04. Les portes du TER en direction de Besançon-Viotte se ferment. Le train est bien rempli : il ne reste plus de place assise, certains voyageurs sont même debout entre deux vélos. Et pour cause ce lundi, le trafic est perturbé pour la 12e journée de mobilisation à la SNCF contre la réforme des retraites.

Obligation donc pour les usagers de s'organiser et d'adapter leurs horaires. Comme Riad : il travaille de nuit avec une prise de poste à 21h. Depuis le 5 décembre, il n'a pas le choix, il doit partir beaucoup plus tôt. "D'habitude, je prends le train de 19h38", précise-t-il. "Pour patienter, je fais un tour sur le marché de Noël", glisse-t-il en gardant le sourire. Le matin, une fois sa nuit de travail terminée, la galère continue pour cet ouvrier : "J'ai plus d'une heure de trajet pour rentrer chez moi. Je prends d'abord un bus vers la gare TGV, j'ai 30 minutes d'attente, puis je prends un autre bus vers Belfort. C'est fatiguant, c'est pesant."

S'adapter aux horaires

Malgré la fatigue, Riad soutient le mouvement de grève. A l'image de Félix, qui prend le train tous les jours entre Besançon et Belfort."Je pars tôt le matin, je rentre tard le soir, mais je pense que cela a aussi du sens, que les petits efforts que l'on fait maintenant serviront pour plus tard", lance-t-il. Le trentenaire relativise : "Les petits tracas du quotidien sont faibles par rapport aux gros tracas que l'on pourrait avoir après."

Plus compliqué en revanche pour Marianne. Déficiente visuelle, cette habitante d'Héricourt est dépendante des transports en commun. En particulier des trains pour rejoindre Belfort. "Je suis obligée de demander à des amis de m'amener à mes rendez-vous. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous à 11h et j'ai dû attendre 17h pour rentrer chez moi", déplore-t-elle. "Je me sens prise en otage. Du coup, je prévois moins de sorties en attendant la fin du mouvement", ajoute cette dernière.

Ce mardi, la SNCF prévoit 1 TGV sur 4 et 3 TER sur 10.