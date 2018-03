"Nous tiendrons" a déclaré Bruno Le Maire ce dimanche au micro de l'émission "Questions politiques" chez nos confrères de France Inter, en réponse à la question "quelle que soit la durée de la grève, vous tiendrez ?". Le ministre de l'Économie et des Finances a affiché la volonté de négocier du gouvernement mais aussi sa fermeté. "Oui, nous tiendrons", a-t-il répété après avoir critiqué les syndicats opposés à la réforme de la SNCF qui préfèrent "lancer immédiatement une grève qui va pénaliser les usagers (...) alors même que les discussions ne sont pas encore achevées".

"Cette idée de faire grève pour menacer" est une "réaction datée" pour Bruno Le Maire, qui a dit regretter l'attitude des syndicats. Les discussions "doivent aller jusqu'au bout", pour le ministre.

"Si au bout du compte, on est dans un blocage, et que certains ne sont pas d'accord, la grève est un droit constitutionnel, c'est absolument légitime. Mais que ce soit un point de départ... Je ne vous cache pas mon étonnement, ma surprise et surtout ma déception en pensant à tous ces usagers qui vont être pénalisés."