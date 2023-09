Grève à la SNCF : peu d'impact sur les grandes lignes en Moselle

Les usagers des TER en Moselle devraient à peine ressentir les effets de la grève, lancée ce mardi 26 septembre, par une partie des syndicats de la SNCF. Les prévisions de trafic communiquées par l'entreprise n'indiquent pas de grosses perturbations sur les principales lignes du sillon lorrain, à savoir Metz-Thionville-Luxembourg et Metz-Pont-à-Mousson-Nancy.

Consultez ici l'ensemble des horaires des lignes TER.

Contre la libéralisation du fret et du transport voyageurs

La CGT-Cheminots, SUD-Rail et CFDT-Cheminots appellent pourtant les agents à une grève massive pour dénoncer ce qu'ils qualifient de "sabordage social" et de "démantèlement du fret SNCF." En Lorraine, ils protestent également contre l'ouverture prochaine à la concurrence de plusieurs lignes TER. La région Grand Est a déjà annoncé son intention de mettre sur le marché plusieurs lignes, parmi lesquelles des lignes transfrontalières entre la Moselle et l'Allemagne.

A Metz, une manifestation se rassemblera à partir de 10h devant la Préfecture avant de rejoindre le siège du Conseil Régional.