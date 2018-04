Quatrième séquence de la grève à la SNCF mercredi et jeudi. En Lorraine, le trafic sera très perturbé : 1 TER sur 5 et 2 TGV sur 5. Les prévisions de circulation sont les mêmes qu'en fin de semaine dernière.

Nancy, France

Le mouvement de grève à la SNCF entre dans sa quatrième séquence, mercredi et jeudi. En Lorraine, la SNCF prévoit un trafic encore très perturbé.

En Lorraine, il faudra compter sur 1 TGV sur 5 et seulement 1 TER sur 5 mercredi et jeudi.

Les prévisions de trafic à la SNCF en Lorraine pour le mercredi 18 avril - SNCF

Dans le détail, aucun train ne devrait circuler entre Saint Dié des Vosges-Epinal-Remiremont et Paris. Au départ de Nancy, comptez 7 allers et 8 retours en direction de Paris.

Un seul train effectuera un aller-retour entre la gare Lorraine TGV et l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

Le trafic régional sera lui très perturbé avec seulement 7 allers et 4 retours entre Nancy et Luxembourg, 18 allers-retours entre Nancy et Metz.

En direction des Vosges, comptez sur 5 allers-retours entre Nancy et Saint Dié.

Des autocars de substitutions ont mis en place pour certaines lignes, notamment entre Nancy et Longwy ou encore entre Nancy et Remiremont.

Retrouvez les prévisions complètes sur le site de la SNCF.