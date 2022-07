Grève à la SNCF : un mercredi noir en Lorraine, voici les prévisions de trafic

Les cheminots font grève, ce mercredi 6 juillet, à l'appel de l'intersyndicale CGT-Sud Rail-Unsa-CFDT, pour demander une augmentation des salaires. "Notre point d'indice est bloqué depuis 2014", explique Nicolas Rogue, cheminot CGT à Nancy. "L'inflation touche notre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, ce n'est plus tenable !"

Même son de cloche pour Christophe Achoub, de la CGT Cheminots Thionville, qui dénonce les conséquences de la fin des embauches avec le statut de cheminot, depuis le 1er janvier 2020 : "Sur la ligne Thionville-Luxembourg, on a des jeunes qu'on a formés, et qui finissent par démissionner et aller travailler ailleurs. Leurs salaires sont très bas, avec de fortes contraintes. La SNCF a un vrai problème de sous-effectifs".

Trafic TER fortement perturbé

Comme partout en France, les difficultés seront nombreuses en Lorraine notamment sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg. Seulement une vingtaine de liaisons aller-retour sont prévues au départ de Nancy avec aucun TER sur les rails entre 8h30 et 16h.

Pour les retours du Luxembourg le soir, là encore très peu de rames disponibles : seulement trois trains au départ de Luxembourg-Ville vers Metz et Nancy entre 16h30 et 18h30. Et sept départs seulement à destination de Thionville.

Les CFL (Chemins de fer luxembourgeois) autoriseront les frontaliers munis d'un titre de transport à emprunter les lignes de leur réseau à destination de la Moselle : les RGTR 300, 301, 303 et 323.

En revanche, la SNCF invite les cyclistes à ne pas prendre les trains régionaux ce mercredi en raison de la très forte affluence attendue à bord des rames.

3 TGV sur 5 en Lorraine

Côté TGV, seulement 3 TGV sur 5 vont circuler. Au départ de Nancy, il n'y aucun train à destination de Paris entre 10h et 17h. Si vous avez prévu de faire rentrer à Nancy depuis la capitale, seulement un train est programmé après 16h, celui de 17h13 au départ de la gare de l'Est.

Même difficulté en prévision en gare de Metz. Selon les prévisions de la SNCF, il n'y aura aucun TGV Metz-Paris entre 8h30 et 17h. L'après-midi pour revenir de la capitale, il n'y aura que deux trains : celui de 15h40 et celui 17h40 au départ de la gare de l'Est vers Metz. "Les voyageurs TGV concernés par l’annulation de leur train ont été contactés par mail ou SMS afin d’être placés sur un autre train, autant que possible, ou d’être remboursés sans frais", précise la SNCF.