La grève des cheminots débute ce lundi 2 avril à 19 heures. La SNCF a surtout fait le point dimanche sur les prévisions de trafic annoncé pour les mardi 3 et mercredi 4 avril. Elle prévoit le maintien d'un TGV sur huit et d'un TER sur cinq. 48% de son personnel pourrait être gréviste dès mardi.

"Le trafic devrait etre quasi normal lundi soir", mais "très perturbé" mardi et mercredi, a indiqué dimanche le directeur général adjoint de la SNCF Mathias Vicherat. Le taux de grévistes qui se sont déclarés est de 48% pour la journée de mardi, ce qui est plus important que celui de la grève du 22 mars (35%), a précisé pour sa part Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien.

Pour les prévisions, la SNCF prévoit le maintien d'un TGV sur huit et d'un TER sur cinq sur son réseau. Dans le détail, 12% des TGV rouleront mardi, 90% des trains internationaux Thalys, 75% des Eurostar. Seuls 28% des Transilien (trains régionaux en Île-de-France) rouleront. Il pourrait n'y avoir aucun train sur les lignes R et U et "sur certaines branches de la ligne P". Des autocars pourraient remplacer des trains supprimés sur certaines lignes.

28 % de trains sur le service Transilien (50 % sur le RER A, 28 % sur le RER B, 20 % sur le RER C, 14 % sur le RER D, 30 % sur le RER E)



La SNCF a annoncé dimanche que 48% de ses employés (35% le 22 mars) seront en grève, parmi eux 77% des conducteurs ont décidé de cesser le travail.

Le covoiturage remboursé

"Le covoiturage sera gratuit en Île-de-France" a précisé Alain Krakovitch, directeur Transilien. La SNCF "incite les gens à mettre une feuille sur leur pare-brise indiquant leur destination de façon à ce que le stop soit facilité". le covoiturage sera remboursé en Île-de-France par la région et dans toute la France sur iDVROOM.

