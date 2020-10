Grève à la ville et au Grand Belfort : " Je ne céderai rien", le maire Damien Meslot

Damien Meslot ne cédera rien dans le conflit qui l'oppose à une partie des agents de la ville et du Grand Belfort. Le maire de Belfort et président de l'agglomération assure qu'aucune prime ne disparaîtra mais confirme la disparition de certains avantages "illégaux" accordés aux 1 300 agents.

Le maire de Belfort et président du Grand Belfort est déterminé à ne rien lâcher dans le conflit qui l'oppose à une partie des agents de la ville et de l'agglomération

" Je ne céderai rien, cette grève ne sert à rien, elle ne mènera à rien". Damien Meslot n'a pas mâché ses mots devant la presse ce mardi . Le maire de Belfort et président du Grand Belfort s'est exprimé sur la grève chez les agents de la ville et de l'agglomération qui protestent contre la suppression de nombreux avantages (primes, jours de congés) et le changement de "CE" au 1er janvier. Il a tenu à faire quelques mises au point.

Aucune prime ne disparaîtra

" D'abord, il n'y aura pas de disparition de prime pour les agents", a assuré Damien Meslot. Le seul changement décidé, c'est qu'au lieu d'être versé en deux fois, la prime de fin d'année sera mensualisée. Le maire de la cité du Lion et président de l'agglomération confirme en revanche que les 21 jours de congés dits "supplémentaires", jugés illégaux par la Chambre régionale des comptes, disparaîtront au 1er janvier. Ce qui est acté également pour les quelques 1 300 agents de la ville et du Grand Belfort, c'est le changement de "CE". Dès l'an prochain, la ville et l'agglo n'adhéreront plus au COS (Comité des Oeuvres Sociales) mais au CNAS (Comité national des actions sociales) qui présente un meilleur rapport qualité prix, selon Damien Meslot. Cette décision doit être entériné ce jeudi lors de la réunion du comité technique du COS en mairie.

Certains voudraient faire un troisième tour des élections municipales - Damien Meslot

Damien Meslot a également commenté les chiffres de la grève. Selon lui, seulement 78 agents de la ville et du Grand Belfort sur environ 1 300 sont en grève soit environ 6% de grévistes. " C'est relativement peu !", indique l'élu. Mais au delà des chiffres, Damien Meslot a dénoncé une politisation du mouvement." Nous voyons que désormais à la tête des grévistes il y a Rachid Dormane de la CFDT. Ce monsieur est le frère de Samia Jaber. J'ai l'impression que certains voudraient faire un troisième tour des municipales. Ils ont perdu les élections et ils voudraient remettre en cause le suffrage universel. Les grévistes choisissent des motifs d'action de grève perlée pour prendre les usagers en otage, ce qui est absolument inadmissible !", explique-t-il.

La grève ne sert à rien !

Dans ce conflit, Damien Meslot se dit déterminé à ne rien lâcher face aux perturbations dans les services publics provoquées par la grève." Nous ne devons pas céder parce que céder aujourd'hui, c'est donner donner des avantages qui seraient indus. Et ça, je ne peux pas le faire, c'est être dans une situation illégale. Je ne lâcherai pas et je dis à nos agents qui se laissent aller à la grève qu'ils vont perdre du salaire et qu'ils ne modifieront pas ma décision. Quelque soit la durée du mouvement, je ne céderai pas. Je ne peux pas me mettre hors la loi, mettre la ville hors la loi et continuer à entretenir un système qui coûte cher et qui n'est pas transparent. Je parle là du COS. Oui, cette grève ne sert à rien", conclut Damien Meslot. Les retrouvailles ce jeudi avec les syndicats promettent d'être chaudes...