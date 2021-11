Après bientôt trois semaines de grève à l'usine Labeyrie, le site de Saint-Geours-de-Maremne est toujours totalement à l'arrêt. Certains éleveurs et gaveurs de canards, qui travaillent avec l'entreprise, se retrouvent totalement bloqués.

Grève à Labeyrie : la colère monte chez les éleveurs et gaveurs de canards landais totalement bloqués

Trois semaines de grève et la pression des agriculteurs commence à se faire sentir. Depuis le 15 octobre dernier, les salariés de l'entreprise Labeyrie sont en grève afin de demander une hausse de leurs salaires. Si la production d'abattage du site de Came, dans les Pyrénées-Atlantiques, a partiellement repris mardi 2 novembre, le site de Saint-Geours-de-Maremne est toujours à l'arrêt. Une situation de grève qui pèse sur toute la filière.

Impossible d'envoyer ses 7500 canards au gavage

C'est une image que les salariés grévistes du site de Came ne pensaient pas voir de si tôt. Mardi 2 novembre, un camion rempli de canards est arrivé à l'abattage. L'activité de l'abattoir a donc partiellement repris, face au désarrois de certains éleveurs et gaveurs de canards landais, travaillant avec l'entreprise Labeyrie Fine Foods.

Eric Dubos, éleveur de canards à Saint Gor, fait partie des éleveurs totalement bloqués. Impossible pour lui d'envoyer ses bêtes aux gaveurs, eux mêmes bloqués. Il se retrouve donc avec ses 7500 canards sur les bras : "Le problème, c'est que nos canards partent normalement entre 81 et 84 jours après leur arrivée, et aujourd'hui, les miens ont 91 jours et nous n'avons aucune visibilité."

Personne ne veut lâcher le morceau, mais nous on sort de trois épisodes de grippe aviaire

L'éleveur doit donc continuer à nourrir ses canards, ce qui lui coûte environ 500€ par jour. "Cela a même des conséquences sur la vie personnelle, nous devions partir en vacances une semaine avec ma compagne." L'éleveur assure également avoir du décaler une opération afin de pouvoir rester sur site : "C'est toute la filière qui est mise à mal et qui prend du retard. Personne ne veut lâcher le morceau, mais nous on sort quand même de trois épisodes de grippe aviaire. Derrière ça, on a une grève qui va nous mettre en péril."

Une colère que les salariés grévistes assurent comprendre. Mais pour Pascal Banuls, délégué Force Ouvrières sur le site de Saint-Geours-de-Maremne, il est difficile de faire autrement : "La pression des éleveurs était là depuis le départ, et on peut le comprendre car c'est leur gagne-pain [...] Mais si la direction avait entendu nos revendications bien avant, aujourd'hui on en serait pas à notre troisième semaine de grève." Les salariés réclament une hausse des salaires de 10%. La direction, qui assure être toujours ouverte à la discussion, leur propose une augmentation de 2,25%.