Grève à Labeyrie : la direction engage une procédure de licenciement contre une dizaine de salariés

Cela fait trois semaines, depuis le 15 octobre, que le site de Labeyrie, à Saint-Geours-de-Maremne, est à l'arrêt. Les grévistes demandent notamment une hausse générale des salaires. Alors que le mouvement entre dans sa 4ème semaine, les syndicats ont appris ce matin que la direction comptait engager une procédure de licenciement pour faute grave et une procédure judiciaire à l'encontre de onze salariés grévistes. Des salariés qui ce jeudi 4 novembre ont bloqué des camions, les empêchant d'entrer et de sortir de l'usine.

"Des actes illégaux"

Bertrand Delmas, le directeur des ressources humaines du groupe Labeyrie confirme que des procédures disciplinaires et des procédures judiciaires ont bien été engagées ce vendredi à l'encontre d'une dizaine de salariés. "Nous faisons face depuis hier matin une situation de blocage de nos camions" explique-t-il. "Ce sont des actes illégaux et nous devons y mettre fin dans l'intérêt collectif de l'entreprise, de ses emplois, et de toute la filière. Ces actes illégaux sont le fait d'une minorité de personnels. Nous avons engagé des procédures disciplinaires de licenciement potentiel des salariés fautifs et une procédure judiciaire pour que notre site puisse travailler normalement."

Situation tendue

Il s'agit en fait d'une opération de filtrage qui a dégénéré affirme Pascal Banuls, délégué Force Ouvrière du site. "Depuis le début du mouvement, les grévistes se relaient pour filtrer les entrées et les sorties" raconte-t-il. "Hier, il y a eu un incident : un chauffeur a voulu passer malgré le filtrage, il est descendu de son camion, a saisi une salariée par l'épaule et le blouson et l'a bousculée pour qu'elle libère le passage. Du coup, la tension est montée, et les salariés ont décidé de transformer le filtrage en blocage pur et simple. Plus aucun camion ne pouvait entrer ni sortir de l'usine."

Possible reconduction du mouvement

Les salariés réclament une hausse des salaires de 10%. La direction, qui assure être toujours ouverte à la discussion, leur propose une augmentation de 2,25%. Les grévistes décideront ce vendredi soir s'ils reconduisent le mouvement. Les salariés grévistes du site de Cames, dans les Pyrénées-Atlantiques, ont eux repris le travail ce jeudi 4 novembre, après 19 jours de grève.