Alors qu'un second tour de l'élection législative partielle se tient ce dimanche à Mayotte, la grève et les barrages se poursuivent sur le 101e département français. La vie quotidienne est assez compliquée. Deux mayennais qui travaillent sur place témoignent pour France Bleu Mayenne.

Courbeveille, France

Les habitants de Mayotte ont rendez-vous dans les urnes ce dimanche avec le second tour de l'élection législative partielle entre la députée sortante Ramlati Ali (sans étiquette mais soutenue par LREM) et Elad Chakrina (LR soutenui par le FN). Une élection menacée par l'important mouvement social qui dure depuis plusieurs semaines sur l'île au Nord de Madagascar. Des barrages sont installés par l'intersyndicale qui demande plus de moyens financiers et humains à la métropole, mais aussi des mesures concrètes pour lutter contre l'insécurité.

Aujourd'hui le 101e département français voit des centaines de réfugiés Comoriens arrivés sur l'île pour demander l'asile, et cela génère de vives tensions. "On ne peut pas sortir le soir. Les réfugiés sont malheureusement dans une situation de pauvreté, et qui vivent de leurs vols à droite à gauche. De l'argent pour manger etc" raconte Anaïs, originaire de Courbeveille et professeur d'EPS à Mayotte. "La journée, les vols sont moins visibles. Ils font ça dans des lieux plus discrets. Parfois si on le téléphone à la main, on peut se le faire piquer. Ces agissements sont vite appris sur Mayotte car on fait presque la taille de la Mayenne" termine la jeune femme arrivée en août dernier.

À Mayotte les déplacements sont limités pour les habitants. Les barrages compliquent évidement la circulation, l'accès aux commerces est restreint. "Le centre commercial est bloqué par tous les barrages (...) Les magasins des petites villes ont du mal à être approvisionnés" raconte Étienne Pottier, originaire de Cossé-le-Vivien en Mayenne, conseiller chez Pôle Emploi là-bas depuis le mois d'août, en couple avec Anaïs Treton. "Nous avons fait les stocks de nourritures avant la grève. On arrive à trouver de la nourriture dans le commerce à côté de chez nous mais cela se vide" explique Étienne Pottier.

Le barrage de Koungou sur l'île de Mayotte © Radio France - Étienne Pottier et Anaïs Treton

