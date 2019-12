Réforme des retraites : à Nancy, les syndicats occupent le terrain

A Nancy, la mobilisation contre la réforme des retraites s'est poursuivie ce week-end avec des actions symboliques au centre-ville en pleine festivités de la Saint Nicolas. Entre distribution de tracts et chorale improvisée, les syndicats opposés au texte ont occupé le terrain.

Nancy, France

Ce samedi, des militants de la CGT et de Sud Solidaire ainsi que quelques gilets jaunes se sont donnés rendez-vous place Maginot pour une distribution de tracts. Le mode d'action est improvisé, les manifestants décident de faire le tour des grands magasins de la ville pour interpeller les clients en plein achats de Noël. "Il s'agit d'occuper le terrain et convaincre un maximum de personnes à nous rejoindre mardi prochain pour la prochaine journée de mobilisation. La manifestation de jeudi a rassemblé beaucoup de monde à Nancy. Il faut à présent transformer l'essai et faire plier le gouvernement" explique Yann Vennier, le secrétaire de l'union locale de la CGT.

Les syndicats veulent mobiliser encore plus de monde mardi prochain © Radio France - Mohand Chibani

Ô Grand Syndicat, Patron des ouvriers...

Les militants de FO, eux, ont choisi la place Stanislas comme lieu de sensibilisation. Installés au pied du grand sapin, ils ont décidé d'animer une chorale sur le thème de la Saint Nicolas. Frédéric Nicolas, le secrétaire départemental du syndicat donne le ton " Ô grand syndicat, patron des ouvriers, vient nous sauver de Macron, venu nous dépouiller...Venez, venez au syndicat, défendre nos droits...". L'animation fait sourire les passants. Certains s'arrêtent pour discuter. L'objectif est atteint pour Fréderic Nicolas "On ne voulait pas agacer les promeneurs, qui ont sans doute l'esprit aux fêtes de la Saint Nicolas, mais notre animation a atteint son but. La manifestation de jeudi dernier a mobilisé énormément de monde mais nous voulons en mobiliser d'avantages pour mardi prochain. Nous sommes en train de gagner la bataille de l'opinion publique. Le gouvernement doit donc revoir sa copie car cette réforme est injuste".