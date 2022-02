Grève à pôle emploi: les agents veulent de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail

"Cet appel à la grève c'est pour la revalorisation des salaires, des traitements, mais aussi pour stopper la dégradation de nos conditions de travail et aussi redonner un sens au travail pour améliorer la qualité de nos missions de service public. Donc aussi pour les usagers de Pôle emploi", préciseVéronique Bleuse est la déléguée syndicale à la CGT Pôle emploi Hauts-de-France.

"Nos effectifs n'ont pas été augmentés malgré les annonces qui ont pu être faites"

"Il y a beaucoup de CDD qui sont embauchés actuellement. Donc, effectivement, ce n'est pas du personnel qualifié formés comme les agents de Pôle emploi, et les conditions de travail se sont dégradées également parce que nous sommes un peu le bras armé du gouvernement en ce qui concerne la baisse du taux de chômage. Et là, depuis décembre, en fait, les plans d'action se multiplient et on est obligé d'appeler les demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis longtemps pour essayer de les dissuader de rester inscrits. On a des demandes, des injonctions à envoyer les les usagers en formation, etc. Et d'autre part, pour les collègues qui sont chargés de la gestion des droits. Il y a eu aussi cette réforme de l'assurance chômage qui a aussi aggravé leurs conditions de travail puisqu'elle a complexifié le traitement des dossiers. Et donc, pour traiter un dossier, les collègues mettent beaucoup plus de temps qu'avant pour avoir vraiment le bon montant à présenter aux usagers."

"Le taux de chômage est toujours un élément déterminant dans les campagnes présidentielles"

"A pôle emploi, on est soumis aux injonctions gouvernementales. Mais c'est vrai que ça serait de toute façon artificielle s'il y a une baisse du chômage qui se fait dans les prochains mois. Le souci, en fait, c'est de savoir de quoi on parle. Si effectivement, ce qui est pris, c'est les usagers, les privés d'emploi qui n'ont pas travaillé du tout dans le dernier mois, là, effectivement, ça baisse un petit peu."