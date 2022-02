Grève à Pôle Emploi ce mardi : à Orléans, un sentiment de "perte de sens au travail" chez les agents

C'est du jamais vu depuis la création de Pôle Emploi (en 2008) : tous les syndicats sans exception appellent à faire grève ce mardi 1er février. En Centre-Val de Loire, le mouvement devrait être très suivi. Il porte d'abord sur la question des salaires, mais aussi sur les conditions de travail.

Baisse de 20% du pouvoir d'achat en 12 ans"

Le problème du pouvoir d'achat est évidemment d'actualité, avec une inflation qui frise les 3% sur un an. Les salaires à Pôle Emploi sont bloqués depuis 2017, et la direction a proposé une augmentation de 1% cette année. Bien insuffisant, aux yeux de Loïc Barboux, délégué syndical FO à Pôle Emploi Centre-Val de Loire : "Nous avons calculé que depuis la fusion ANPE/Assedic, il y a 12 ans, la perte de pouvoir d'achat était comprise entre -15% et -20%, c'est considérable."

A cela s'ajoutent donc des conditions de travail dégradées : les injonctions qui s'enchaînent à traiter en un temps record, les priorités sans cesse renouvelées, la politique du chiffre à tout prix : les agents de Pôle Emploi sont épuisés, alertent les syndicats. "Il faut faire du remplissage, il faut renforcer les contrôles, il faut envoyer tout le monde à hue et à dia, explique Loïc Barboux. En fin d'année 2021, on nous a dit qu'il fallait en toute urgence convoquer les demandeurs d'emploi de longue durée à qui on n'avait en fait rien à proposer ; là, on repart sur un plan jeunes, avec le contrat d'engagement jeune au 1er mars - on va avoir 5 000 jeunes à convoquer dans la région. C'est un stop and go incessant."

On se prend la détresse des gens en pleine figure"

"A fixer tous les jours des priorités différentes, on ne sait plus ce qu'on fait, surtout qu'on nous dit, encore une fois, qu'il faut renforcer les contrôles sur les recherches d'emploi", abonde Rim Chouchane, syndiquée Sud et conseillère dans l'agence Pôle Emploi de St Jean-de-Braye. "Il y a un discours très antinomique : on est là pour aider les demandeurs d'emploi ou les sanctionner ? s'interroge Loïc Barboux. Les deux en même temps, cela crée un hiatus un peu compliqué." En Centre-Val de Loire, 21 agents sont plus spécifiquement chargés de réaliser ces contrôles des demandeurs d'emploi : ils en réalisent au total 30 000 par an, l'objectif qui leur a été assigné est d'augmenter ce chiffre de 33%...

Autre préoccupation : la réforme du régime d'indemnisation entrée en vigueur en octobre dernier, qui crée un climat de tension croissante avec les demandeurs d'emploi, témoigne Rim Chouchane. "C'est une bombe à retardement, mais qui commence déjà à produire des effets en agence, décrit-elle. On a en face de nous des demandeurs d'emploi qui passent de 900 € à 400 € d'indemnités après un réexamen de leurs droits et qui nous demandent comment ils font pour vivre. Chez les uns, c'est de la détresse ; chez d'autres, c'est de l'agressivité. On se sent démunis, on prend ça en pleine figure. Et tout ce que nous propose notre direction par rapport à ça, c'est une formation en e-learning..." Les quelque 1 800 agents de Pôle Emploi en Centre-Val de Loire sont donc appelés à faire grève ce mardi 1er février. Un rassemblement est prévu à 10h30 à Orléans, devant les locaux de la direction régionale de Pôle Emploi.