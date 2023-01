Grève à Pyrénées-Presse : La République des Pyrénées et L'Éclair ne paraîtront pas ce mardi et mercredi

Il n'y aura pas de journaux, La République des Pyrénées et L'Eclair ce mardi et mercredi.

Le personnel de Pyrénées-Presse est en grève. Les salariés des journaux La République des Pyrénées et L'Éclair, ont voté en assemblée Général, ce lundi 30 janvier, la non parution des éditions de mardi et de mercredi. Le personnel se mobilise contre la fermeture de l'imprimerie de Berlanne où est imprimé le journal.

L'imprimerie sera transférée à Bordeaux

L'impression des journaux va être transféré à Bordeaux en avril 2024. La vingtaine de rotativistes qui y travaillent vont devoir déménager. Si le personnel refuse, il risque le licenciement. "C'est le choc et la tristesse, il y a un sentiment de révolte aussi. C'est un déracinement forcé, certaines personnes travaillent ici depuis 25 ans" explique Laurent Ternon, rotativiste et secrétaire CE Pyrénées-Presse.