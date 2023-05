Grève à Vertbaudet : les salariés non-grévistes se défendent dans une lettre ouverte

Les salariés non-grévistes de Vertbaudet sortent du silence. Alors que 72 employés de l'entrepôt de Marquette-lez-Lille sont en grève depuis plus de deux mois pour réclamer une hausse de salaires, leurs collègues - qui n'ont pas cessé le travail - ont publié ce vendredi une lettre ouverte pour défendre leur entreprise et leurs emplois.

Ce texte a été signé par plus 400 salariés au total, dont les 255 non-grévistes de Marquette, et aussi les salariés des différents magasins et du siège à Tourcoing.

Dans ce document, ils disent comprendre les revendications des grévistes et être favorables à de meilleures rémunérations, mais ils dénoncent des conditions de travail dégradées depuis que la grève a commencé.

Les salariés non-grévistes ont organisé une conférence de presse pour lire leur courrier. © Radio France - Hélène Fromenty

Insultes et agressions

Les non-grévistes assurent aller travailler "la boule au ventre" depuis deux mois. "Je suis hyper stressée, raconte Eulalie, 49 ans, dont 24 passés chez Vertbaudet. Le matin je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer sur le site, si je vais me faire agresser ou non."

Ces dernières semaines, cette agent logistique affirme avoir été témoin de plusieurs agressions, comme des jets de fumigènes ou des portes forcées, et avoir été insultée à de nombreuses reprises. "J'ai eu le droit à 'colabo', 'va travailler sale pute', 'allez petit mouton, va travailler'".

"On a le droit de faire grève mais il y a des façons de le faire, poursuit Eulalie. On travaille ensemble depuis des années, on a élevé nos enfants ensemble, on a grandi ensemble comme une famille, mais là on ne reconnait plus nos collègues grévistes. On dirait que c'est une secte dehors. Ils les ont endormis !"

Récupération politique

Les signataires de la lettre ouverte regrettent aussi la récupération du combat des grévistes par les politiques et les syndicats nationaux.

"Je n'aurais jamais pensé que cela prenne une telle ampleur et qu'on en arrive là, assure Caroline Binot, agent logistique depuis 20 ans chez Vertbaudet. Une simple grève, qui aurait dû rester une simple grève, est devenue un débat politique affolant. On ne peut pas continuer comme ça."

Les non-grévistes dénoncent aussi les appels au boycott de leur marque, comme l'ont fait la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, et certaines grévistes. "Je le vis très mal car Vertbaudet nous fait tous vivre, et que cela risque d'avoir un impact négatif sur l'entreprise, reprend Caroline Binot. Nos emplois sont en jeux, car si la boîte ferme on ne retrouvera pas de travail ailleurs à nos âges."

