La quasi-totalité des syndicats d'Air France appellent pilotes, personnels de cabine et au sol à faire grève ce jeudi 22 février pour réclamer une augmentation générale de 6%. A l'aéroport de Toulouse-Blagnac, la compagnie aérienne a prévu d'annuler de manière préventive plusieurs vols.

Toulouse, France

Après des semaines de négociations, dix syndicats appellent les 44.200 salariés de la compagnie (personnels au sol, hôtesses, stewards et surtout pilotes) à cesser le travail jeudi. Ils réclament une augmentation générale des salaires de 6 %. Conséquence à l’aéroport de Toulouse-Blagnac : "Sur 25 vols vers Orly, huit sont annulés, trois sur six vers Charles de Gaulle et un sur cinq vers Lyon, précise Jean-Jacques Lababie, directeur régional Occitanie d'Air France/KLM. Concernant les vols à l'arrivée de Toulouse, les proportions devraient être les mêmes", ajoute-t-il.

Air France estime "assurer 75% de ses vols"

Sur les aéroports parisiens, Air France prévoit l'annulation de la moitié de ses vols long-courriers au départ de Paris. la compagnie estime pourvoir assurer "75% de son programme de vols compte-tenu d'un taux de grévistes estimé à 28% pour cette journée", dans un communiqué. Malgré tout, "des perturbations et des retards ne sont pas à exclure".

Près de 60.000 SMS et messages ont été envoyés pour informer individuellement et en temps réel les clients devant voyager durant cette journée. Les voyageurs pourront "reporter leur voyage jusqu'au 27 février inclus, sans frais, dans la limite des places disponibles", ou "bénéficier d'un avoir valable un an sur Air France ou KLM pour un report au delà du 27 février, un changement de destination ou de point d'origine ou une annulation de billet", ajoute le communiqué.