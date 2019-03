Grève au CHNDS pour dénoncer les suppressions de postes

Faye-l'Abbesse, France

En grève pour dénoncer les suppressions de postes à l'hôpital nord Deux-Sèvres. Le mouvement a débuté ce mardi à l'appel de la CGT Environ 70 personnes se sont rassemblées pour distribuer des tracts devant l'entrée du site de Faye L'Abbesse. Le contrat de retour à l'équilibre financier présenté le 21 mars dernier prévoit la suppression de 83 équivalents temps plein soit environ 149 postes d'ici 2023 au CHNDS d'après le syndicat.

Ce plan de retour à l'équilibre vient nous mettre la tête sous l'eau, Alain Fouquet, secrétaire CGT au CHNDS

Tous les services sont concernés. "Ce sont des départs à la retraites non remplacés, ou des agents titulaires qui se voient proposer d'autres postes", précise Alain Fouquet, secrétaire de la CGT au CHNDS. Pour lui, ça ne peut qu'accentuer les difficultés de recrutement. "Je vois mal comment on va embaucher des médecins si en contrepartie on n'est pas capable de proposer des services suffisamment dotés en personnels et des personnels en bonnes conditions".

La CGT prévoit des actions de sensibilisation ce samedi devant l'entrée de la foire aux vins de Thouars et lors de la foire-expo de Bressuire le week-end du 6 avril.