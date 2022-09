Grève au Crédit Mutuel en Mayenne : "on demande une augmentation des salaires, pas une prime"

Si vous êtes client au Crédit Mutuel, vous risquez de trouver porte close ce mardi 20 septembre en Mayenne. De nombreuses agences sont fermées ou vont tourner au ralenti à cause d'un mouvement social, un mouvement inédit dans le secteur bancaire depuis une quinzaine d'années.

Trois syndicats appellent les salariés à faire grève pour dénoncer des conditions de travail dégradées mais aussi pour réclamer une hausse générale des salaires explique Eric Hallier, délégué Force Ouvrière au Crédit Mutuel Maine-Anjou : "nous avons interpellé la direction sur le pouvoir d'achat et elle répond sous forme de prime. Le salarié va toucher une prime mais il ne cotisera pas pour sa retraite, ni pour la Sécu, ni pour les allocations chômage. Donc c'est une prime 'one shot' et l'année prochaine il n'aura rien. En plus c'est assez discriminatoire cette prime va être calculé en fonction des salaires de chaque salarié, en fonction des salaires annuels de base. Nous on réclame une hausse généralisée des salaires et pas ces primes 'one shot', juste pour faire plaisir, juste pour qu'on continue à aller au boulot", déclare-t-il sur France Bleu Mayenne, invité du 6-9.

Ce mouvement est une première depuis 15 ans au sein de cet établissement. Pouvoir d'achat en berne, dialogue social dégradé : les trois organisations syndicales dénoncent l'attitude de la direction, qui " se désolent d’une dégradation constante et régulière des conditions de travail ainsi que du dialogue social" écrivent-elles dans un communiqué commun.