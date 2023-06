Grève au Crédit Mutuel en Mayenne : "La direction préfère le bras de fer permanent" dénonce l'intersyndicale

Pour la deuxième fois en deux semaines, des agences et des points de vente du Crédit Mutuel Anjou Maine Basse-Normandie seront fermés ou vont fonctionner au ralenti dans le Grand Ouest et notamment en Mayenne. Nouvelle journée de grève ce mardi 27 juin à l'appel de l'intersyndicale pour réclamer l'augmentations des salaires.

C'est la 3e journée de mobilisation depuis le mois de septembre dernier, un mouvement de contestation sociale historique dans cette banque. Les syndicats estiment que la direction refuse tout dialogue constructif et "préfère une politique sociale autoritaire et le bras de fer permanent".

La direction du Crédit Mutuel Anjou Maine Basse-Normandie s'était engagée "sur un ensemble de mesures pour la période de 2023 et 2024 comprenant des enveloppes d’augmentation générale, d’augmentation individuelle et de primes pour un accompagnement de 5 % de la masse salariale hors mécanismes de participation, d’intéressement et d’abondements de l’employeur".