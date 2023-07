Grève au SESTA : une augmentation de salaires proposée aux agents du tourisme en Ariège

Les agents grévistes du SESTA ont été à nouveau entendus ce lundi 24 juillet par la présidente du Conseil départemental de l'Ariège, Christine Téqui, en présence du président du SESTA Raymond Berdou, et du directeur, Laurent Subra. Le SESTA, "le Service d’Exploitation des Sites Touristiques de l’Ariège", est un service public qui gère les principaux sites touristiques ariégeois (le Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège, la grotte de Niaux, le Château de Foix...) Le 17 juillet dernier, 24 agents s'étaient mis en grève pour réclamer 300 euros net d'augmentation de salaire mensuel.

Deux enveloppes de 50.000 euros

Pour ce troisième entretien, une proposition leur a été faite : deux enveloppes, de chacune 50.000 euros net par an. La première enveloppe s'inscrit dans une revalorisation de la grille salariale de leur convention collective. La deuxième va encore au-delà, c'est un coup de pouce pour compenser l'inflation.

Cela fait donc entre 80 et 115 euros net de plus par mois par agent, selon la répartition qui sera décidée entre eux, en fonction de l'ancienneté notamment. Ce n'est pas à la hauteur de la demande des grévistes, se désole Anne Sophie Giméno, médiatrice gréviste à la Grotte du Mas d'Azil : " C'est une vraie déception. On travaille parfois six jours sur sept. Les weekends, les jours fériés. Je suis payée 1314€, avec 10 ans d'ancienneté. Ce n'est plus possible. Il y a une vraie crise dans le secteur du tourisme. On a l'impression que les dirigeants s'appuient trop sur la passion des personnes qui parlent de patrimoine. On ne peut plus vivre avec ce prétexte là et être payé au lance-pierre "

+ 5% sur les prix des billets des sites touristiques

Le SESTA est autonome financièrement, son budget doit s'équilibrer en dépense et en recette et dépend uniquement de la billetterie des sites touristiques. Alors augmenter les salaires, veut forcément dire augmenter le tarif des billets d'entrée explique Christine Téqui, la présidente du Conseil départemental de l'Ariège : " On leur a expliqué que 300 euros ce n'était pas possible. Notre proposition nous permet de plafonner une augmentation des billets à hauteur de 5% dès l'année prochaines sur tous les sites touristiques". Cette hausse des tarifs prendra effet dès le printemps 2024.

Les agents n'écartent pas la possibilité de reproduire une journée de grève dans l'été. Lors de leur précédente mobilisation, les sites touristiques ariégeois avaient été fortement impactés.