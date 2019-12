Grève au SITCOM Côte Sud des Landes

Département Landes, France

Un préavis de grève a été déposé au SITCOM Côte Sud des Landes. Les revendications portent sur des augmentations de salaire. Ce jeudi la direction s’attend à un mouvement de grève très suivi. Les effectifs de ramassage seront divisés par quatre. Il y aura une dizaine d'agents contre 50 habituellement. "Le mouvement sera massivement suivi, ce qui aura un impact fort pour les usagers particuliers et professionnels" explique Thomas Vachey, Directeur des Services SITCOM Côte Sud des Landes. Des collectes seront tout de fois assurées à Tarnos, Tyrosse et sur le territoire du Pays d'Orthe.

Des difficultés sont aussi à prévoir du côté des déchetteries. Au moins une sur deux sera fermée. Vous pourrez vous rendre à Tarnos, Orist, Sorde-l'Abbaye, Peyrehorade, Tyrosse, Soorts-Hossegor, Soustons ou Vielle-Saint-Girons pour vous débarrasser des restes de Noël.

Il vaut quand même mieux éviter d’apporter ses ordures en déchetterie pour ne pas les encombrer. Même chose pour vos poubelles domestiques dans la mesure du possible gardez chez vous vos emballages cadeaux, coquilles d’huitres ou boites de chocolats.

La période entre Noël et le nouvel an est traditionnellement l’une des plus chargée pour la collecte de déchets. "On est sur une période où on a une production de déchets est assez importante. En terme de tonnage on se rapproche de ce qui peut se passer en tout début de mois de juillet, on est sur un pic d’activité" détaille Thomas Vachey. Le mouvement pourrait se poursuivre dans les jours à venir.