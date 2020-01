Le 41e acte du mouvement interprofessionnel de grève contre la réforme des retraites s'annonce très suivi dans les transports azuréens ce mardi. On fait le point pour vous aider à circuler.

Aucun tramway et peu de bus dans la métropole de Nice ce mardi matin

Alpes-Maritimes, France

Le 41e jour de grève contre la réforme des retraites s'annonce très suivi dans les transports azuréens. Aucun tramway et peu de bus circuleront le mardi 14 janvier 2020. Lignes d'Azur vient de dévoiler son plan de transport.

Prévisions de trafic

Lignes qui devraient fonctionner normalement

Lignes 9, 22, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 73, 77, 78, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 706, lignes Express 1, 2 et 3, CADAM Nord, lignes spécifiques K, T Gilette, 51C, 51D, lignes spécifiques de Cap-d’Ail, lignes spécifiques SLV1, SLV2, SLV3, SLV4, SLV5, Cagnes-sur-Mer G, H, I, O, Q, T/Y, 510a, 510b, 510c et 510d, lignes à la carte C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C10 et Haut Pays.

Aucun service sur les lignes suivantes :

Lignes de tramway 1, 2, et 3.

Lignes de bus 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 57, 64, 87, CADAM (Est et semi direct).

Lignes spécifiques C, E et P.

Service public de transport des personnes à mobilité réduite, Mobil’Azur.

Par ailleurs, les agences commerciales Lignes d’Azur et tous les Parcazur (P+R) seront fermés.