Grève aux fonderies du Poitou : la D910 totalement bloquée au niveau d'Ingrandes sur Vienne

Ingrandes-sur-Vienne, Ingrandes, France

Attention si vous êtes sur la route dans le Nord-Vienne, les salariés des Fonderies du Poitou (Saint-Jean Industries et fonderie Fonte) bloquent la circulation sur la départementale 910 devant leurs usines. L'ex-RN10 est complètement bloquée dans les deux sens. Nouvelle action coup de poing des fondeurs pour sensibiliser le grand public aux menaces qui pèsent sur leurs emplois. Les deux entreprises sont en redressement judiciaire. La décision de reprise devrait être reportée d'une semaine.

En attendant donc, les 800 salariés des fonderies multiplient les actions : en plus de la grève de 24 heures et de l'arrêt des expéditions vers Renault, ils bloquent ce jeudi matin et jusqu'à nouvel ordre la circulation sur la D910 au niveau des fonderies.