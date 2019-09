Grève aux impôts : plusieurs maires aux côtés des agents à Rombas

Rombas, France

La journée de grève nationale chez les agents des impôts a été massivement suivie en Moselle : 40% des agents étaient en grève ce lundi. 19 des 29 trésoreries étaient fermées ainsi que 7 des 8 centres des impôts des particuliers. Les grévistes protestent contre les 5.800 suppressions de postes à venir en France entre 2020 et 2022 selon les syndicats et contre la réorganisations des services fiscaux d'ici 2023. Les centres des impôts et trésoreries seront remplacées par des "services d'accueil fiscal" mais avec beaucoup moins d'agents. Dans la vallée de l'Orne, à Rombas, une soixantaine de personnes se sont rassemblées devant la trésorerie fermée ce lundi, à l'initiative de l'intersyndicale des finances publiques (CGT, CFDT, Sud Solidaires, FO) dont plusieurs élus qui craignent eux aussi une dégradation des services publics.

Grève devant la trésorerie de Rombas © Radio France - Cécile Soulé

Un discours officiel et des perceptions qui ferment

Ils posent gravement avec leur écharpe tricolore devant la trésorerie qui fermera en 2023. Les élus se mêlent aux agents des finances publiques en grève. Avec la réorganisation des services fiscaux, Rombas par exemple n'accueillera plus que 2 agents (dans les locaux de la communauté des communes et en mairie) au lieu de 16 actuellement dénonce le maire Lionel Fournier : "On ne peut pas avoir d'un côté, un discours officiel disant qu'il faut maintenir les services publics sur le territoire, et de l'autre avoir des perceptions qui ferment".

Internet ne peut pas tout résoudre

Venu en voisin, le maire de Moyeuvre-Grande, René Drouin, est amer : sa trésorerie a déjà fermé il y a un an et demi, une fin à petit feu, avec deux demi journées par semaine puis seulement deux après-midi et pour finir une fermeture pure et simple. Agent des finances publiques à Rombas et déléguée départementale CGT, Barbara Khim, assure qu'internet ne suffit pas à renseigner les contribuables : "On le voit bien quand les gens viennent nous voir, ils ont des problématiques financières assez délicates qu'Internet ne peut pas résoudre tout le temps, ils ont besoin d'en parler physiquement, que quelqu'un leur réponde".

La direction des finances publiques de son côté promet qu'il n'y aura pas de dégradation du service public mais a bien du mal à convaincre. Le directeur départemental des finances publiques recevra ce mercredi les maires ruraux de Moselle.