Grève aux urgences du CHU de Toulouse : la direction propose seize postes supplémentaires

La crise que connait le CHU de Toulouse dure depuis trois semaine. Aux urgences mais aussi dans d'autres services, les syndicats dénoncent le manque de moyens. Le mouvement impacte directement les urgences adultes de Purpan, la direction décident par exemple en début de semaine de n'accueillir que les urgences vitales.

Pour sortir du conflit, elle a envoyé ce vendredi une note d'information aux 15 000 personnels du CHU toulousain. La direction indique qu'après discussions avec les syndicat et l'ARS (ndlr : Agence Régionale de Santé, l'autorité régionale du ministère de la Santé), elle décide de créer 16 emplois supplémentaires, 16 équivalent temps plein pour faire face à la suractivité que connaît le service. Un point sur l'activité des derniers mois a été fait et effectivement, l'activité a fortement augmenté aux urgences adultes de Purpan. Plus de 400 personnes y travaillent actuellement.

Pour autant, les syndicats estiment que cette proposition est insuffisante. C'est pour cette raison que la direction du CHU s'adresse directement dans cette note de service aux 15 000 salariés de l'hôpital : "La CGT et Sud, est-il écrit dans la note, ferme la porte à l'aboutissement de véritables négociations. La direction regrette cette posture qui fragilise la prise en charge des patients qui font confiance aux équipes du CHU".

Le problème d'effectif ne touche pas que les urgences adultes à Toulouse. Lundi, c'est aux urgences psychiatriques de Purpan et Rangueil que le mouvement a commencé. Ce vendredi, les sages-femmes, auxiliaires de puériculture et aides-soignantes de la maternité ont entamé un mouvement. Le CHU s'engage donc à travailler "dans un contexte de candidature qu'on sait limitées", au recrutement de nouveaux professionnels sur les postes vacants.

Joint par France Bleu Occitanie, le syndicat CGT du CHU s'insurge contre cette note envoyée aux salariés. Selon Pauline Salingue, déléguée CGT, il faudrait au minimum 40 postes aux urgences Purpan, plus 27 aux urgences psychiatriques. Les syndicats demandent le recrutement de 1 500 personnes dans les prochaines années, soit une hausse de 10% des effectifs.