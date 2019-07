Grève aux urgences : une "trêve" estivale à Libourne et Sainte-Foy-la-Grande

Le préavis de grève locale aux urgences de Libourne et de Sainte-Foy-la-Grande a été levé. Les grévistes estiment avoir obtenu gain de cause, au moins en partie, mais ils promettent de rester vigilants et donnent rendez-vous à la direction en septembre.

Libourne, France

La grève entamée il y a deux mois est terminée aux urgences de Libourne et de Sainte-Foy-la-Grande. En tout cas pour l'instant. À l'issue de six réunions de négociation avec la direction, les personnels estiment avoir obtenu gain de cause : plusieurs postes vont être créés sur les deux sites, infirmiers, aide-soignants, agent de sécurité et agent d'entretien. Les discussions devraient cependant reprendre à la rentrée.

"Le comité de grève est devenu un comité de suivi", commente Carole Dubourg, représentante des grévistes de Libourne et Sainte-Foy-la-Grande. "C'est une trêve", ajoute-t-elle. Un signe de bonne volonté adressé à la direction, en somme, en ce début d'été, période critique dans des structures déjà minées par le manque de personnel. "Mais on reste vigilant, souligne Carole Dubourg, puisque nous attendons le recrutement des postes obtenus. En septembre, le comité de suivi va reprendre point par point ce qui a été négocié et ce qui manque encore et nous paraît essentiel".

Des personnels vigilants

Un poste d’infirmière formatrice par exemple pour former les nouveaux arrivants, les encadrer, limiter le turn-over trop répandu parmi les recrues dépassées par les conditions de travail trop difficiles. Les grévistes ont obtenu un poste d'infirmer à Libourne, un autre de nuit à Sainte-Foy, un poste d'aide-soignant de nuit à Libourne et du renfort pour les agents d'entretien de Sainte-Foy, ainsi qu'un agent de sécurité la nuit, le maintien des deux postes de médiatrice, le paiement des heures supplémentaires pour les personnes rappelées en cas d'arrêts maladies de leurs collègues et le maintien des coursiers, notamment.

Cette levée du préavis local ne met donc pas fin à la mobilisation. Les personnels restent solidaires du mouvement de grève national des urgences et prêts à participer à toute nouvelle journée nationale de mobilisation, comme celle du 2 juillet dernier. Le mouvement local, quant à lui, a également été levé à l'hôpital Pellegrin. Il se poursuit en revanche aux urgences de l'hôpital Saint-André à Bordeaux.