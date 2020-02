Près de 90% des affaires renvoyées à Nîmes en raison de la grève des avocats

Nîmes, France

"La justice fonctionne mal sans avocat puisque la justice doit être contradictoire pour être équilibrée." Me Jean-Marie Chabaud, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes est parfaitement conscient de la gène qu'occasionne au quotidien la grève entamée le 6 janvier 2020. "Ça impacte à la fois les juridictions et nos clients". Car tous les jours, ce sont plusieurs affaires qui doivent être reportées, faute d'avocats. "Concrètement, l'avocat va demander le renvoi de l'audience et le tribunal, le plus souvent, sans faire de difficultés parce que l'intelligence et la concertation priment à Nîmes et que nous avons expliqué aux magistrats qu'ils n'étaient pas visés par notre mouvement. Le plus souvent donc, les renvois interviennent dans des conditions les plus efficaces possibles. Mais nous avons une juridiction qui est engorgée et donc ça va aggraver cet engorgement. On a des renvois à l'automne 2020. "

Des audiences jusqu'à minuit

Ce que confirme ce magistrat : " Au dernier trimestre 2019, au tribunal correctionnel de Nîmes, les audiences nocturnes s'étaient multipliées. On a souvent terminé au-delà de minuit. Ça va donc se reproduire. " Depuis un mois, environ 3000 dossiers ont été renvoyés au civil, soit près de 90 % des affaires. Une centaine de dossiers au pénal pour les mineurs (90% des affaires), environ 400 dossiers pour les majeurs (80%). Une grève qui n'empêche pas les policiers de faire leur travail et notamment d'entendre des personnes en garde à vue. " Les officiers de police judiciaire actent qu'ils ont appelé un avocat, c'est leur obligation, mais sans avocat la garde à vue se tient précise Me Jean-Marie Chabaud. _En revanche, mes confrères sont tout à fait dans leur droit en indiquant à leur client qu_'il peut faire valoir son droit au silence."

Le soutien des magistrats

Les magistrats suivent de très près la grève des avocats. Ils accèdent le plus souvent à leurs demandes de renvoi y compris pour des affaires jugées aux assises, comme ça a été le cas à Avignon il y a quelques jours. "_Les magistrats sont solidaires parce qu'ils éprouvent les mêmes difficultés à surmonter les réformes qu'on leur impose_explique Daniel Fallot, délégué régional du Syndicat National de la Magistgrature. Ça concerne beaucoup les personnels des greffes qui font un travail énorme pour assumer les tâches qui leur sont confiées. Il y a une vraie souffrance. Ca n'explose pas actuellement de façon très apparente dans le mouvement de la réforme des retraites mais le ressenti des personnels est un peu comparable à celui qu'on peut avoir dans les hôpitaux. S'il n'y a pas beaucoup de grévistes parmi nous, c'est parce qu'il y a aussi cette notion de service public à assurer et cette interdiction qu'on a en quelque sorte de bloquer la machine judiciaire. Ce que fait le barreau, on ne peut pas véritablement le faire en notre sein mais ça risque un jour d'exploser de façon relativement dure pour marquer cette souffrance là qui est patente."

Un mouvement qui va durer

Les justiciables soutiennent aussi dans leur ensemble la grève des avocats. " Les gens maintenant comprennent notre mouvement explique le bâtonnier. Ils comprennent que malheureusement _nous n'avons pas de choix puisque c'est le gouvernement qui nous place dans cette situation._" Une situation qui risque de durer. Les dernières propositions de la ministre de la Justice n'ont pas convaincu les avocats. Ils envisagent de poursuivre leur mouvement sous d'autres formes dans les jours voire les semaines qui viennent."Nous sommes partis sur un mouvement qui va durer tant que la loi n'est pas promulguée et même après une éventuelle funeste promulgation, nous aurons ensuite des recours juridictionnels devant une loi que l'on considère inique manquant au principe d'égalité des concitoyens devant l'impôt et nous allons évidemment continuer."