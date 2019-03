Grève ce mardi 19 mars : à quoi s'attendre dans la Loire et la Haute-Loire ?

Par Octavie Couchard et Nerissa Hemani, France Bleu Saint-Étienne Loire

Ce mardi 19 mars, plusieurs syndicats comme la CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à la grève nationale et interprofessionnelle. Plusieurs manifestations sont prévues dans nos deux départements, accompagnées de perturbations. On fait le point sur l'impact de cette mobilisation.