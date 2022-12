Grève cette semaine dans les cantines de La Roche-sur-Yon

Le repas pourrait être servi froid cette semaine pour les élèves des 16 écoles publiques de La Roche-sur-Yon. La CGT Territoriaux a déposé un préavis de grève à partir de ce lundi 12 décembre et jusqu'à vendredi pour fustiger le manque de personne, de matériel, et une dégradation plus globale des conditions de travail. Un service minimum doit permettre la distribution de repas chauds ou froids.

"On travaille en sous-effectifs" dénoncent des salariés des cantines

"On travaille en sous-effectifs -dénoncent des salariés à la sortie d'une négociation ce vendredi à l'hôtel de ville - et si on est absent on n'est pas remplacé, (...) Et on est quand même beaucoup à avoir plus de 55 ans, il nous reste quelques années encore qu'on aimerait passer dans de bonnes conditions". "Cela fait des mois et des mois que les agents font remonter des dysfonctionnements, ils ne savent pas le nombre de jours de congés qu'il leur reste, les plannings qu'ils ont à la dernière minute quand il faut faire des centre de loisirs etc.. c'est le bazar" ajoute Benoît Jamonneau délégué CGT territoriaux.

Par l'intermédiaire de Sébastien Brunet, directeur de l'éducation, la ville répond avoir "augmenté la capacité de recrutement depuis l'année dernière mais on a encore des difficultés à recruter, ce qui veut dire que sur certains sites on a encore des difficultés à remplacer, non pas qu'on ne veuille pas mettre les moyens mais on ne trouve pas". Sébastien Brunet regrette en revanche sur la forme le choix de la grève pour se faire entendre.