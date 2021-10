Grève chez Aptis à Hangenbieten : ils ne veulent pas de Punch comme repreneur

Une soixantaine de salariés d'Aptis s'est retrouvée ce jeudi matin devant l'entreprise à Hangenbieten pour un débrayage de quelques heures. Le fabricant de bus électriques, filiale d'Alstom, a lancé un plan social en mai dernier en vue de fermer le site. Un accord sur les conditions de départ venait d'être trouvé pour les 141 salariés. Sauf que depuis le 4 octobre, un repreneur s'est déclaré : la société Punch.

C'est une entreprise qui n'a pas bonne réputation

Un repreneur dont ne veulent pas certains salariés, comme l'explique un gréviste : "Punch est une société qui n'a jamais fabriqué de matériel roulant, je ne vois pas comment elle peut réussir là où Alstom a échoué. De plus c'est une entreprise qui a laissé de mauvais souvenirs dans d'autres entreprises, notamment en Alsace, avec des plans sociaux après des rachats. On a peur que ça nous arrive aussi".

Les salariés veulent passer à autre chose selon les syndicats

Les salariés grévistes et les syndicats préfèrent donc leur plan social actuel et les conditions de départs qui ont été négociées, ils veulent surtout passer à autre chose d’après Arnaud David-Verdoncq, délégué syndical CFE-CGC : "Après l'annonce du plan social de nombreux salariés se sont projetés sur d'autres projets : d'autres emplois, une reconversion professionnelle, une formation etc... là ils ne peuvent plus se projeter".

Les grévistes ne veulent pas de Punch comme repreneur © Radio France - Emilie Pou

Le contenu de l'offre devrait être présenté aux syndicats en comité d'entreprise dans les prochains jours. Contactée, la direction d'Aptis n'a pas souhaité faire de commentaires pour le moment.

Une quinzaine de salariés d'Aptis a également débrayé au même moment à Reichshoffen.