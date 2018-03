Grève chez Carrefour : 30 à 40 magasins touchés selon la direction, plus de 300 selon les syndicats

Par Denis Souilla, France Bleu

La grève dans les enseignes Carrefour samedi a touché "30 à 40 magasins" selon la direction, et plus de 300 selon les syndicats. À l'appel de la CFDT et de la CGT, le mouvement vise à protester contre la suppression de 2400 postes dans le groupe ou la baisse de la prime de participation.