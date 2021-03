Grève chez Carrefour à Montélimar : "ils embauchent des contrats pro à la place de CDD, des salariés kleenex"

La CGT dénonce le fait que de plus en plus de magasins passent sous le statut de "location gérance", avec de moins bonnes conditions pour les salariés. 70% des magasins Carrefour sont aujourd'hui en franchise ou en location gérance, et les hypermarchés sont désormais aussi concernés.

Farid Mansouri, délégué central CGT et employé au Carrefour de Montélimar explique que "concrètement, au départ, on a des avantages obtenus de haute lutte comme le 13ème mois, la prime de participation, les jours enfants malades, on a une grille de salaires. Quand vous passez en location gérance, vous passez à la convention collective et c'est le minimum. Vous sortez du groupe Carrefour aussi donc tout ce qui est accord d'intéressement, de participation ne concerne plus les salariés. Et souvent, il y a aussi des suppressions de postes. Donc on demande l'arrêt de ces passages en location-gérance."

Des contrats pro, moins chers que les CDD et subventionnés par l'Etat

La CGT dénonce aussi le fait que les CDD ne soient pas renouvelés, mais remplacés par des contrats pro, moins chers et subventionnés par l'Etat souligne Farid Mansouri : "un jeune de 19 ans chez nous, il est payé 7 euros 99 de l'heure ; et en plus, avec la crise sanitaire, l'Etat octroie aux entreprises 8.000 euros pour l'embauche d'un contrat pro de moins de 26 ans. Carrefour a vu la poule aux oeufs d'or et s'est engouffré dedans. La direction annonce 8.000 contrats en alternance. Faites la multiplication : ça fait 64 millions d'euros que l'entreprise va récupérer, payés par nos impôts. Alors que le PDG a par ailleurs annoncé que nos résultats étaient les meilleurs obtenus par le groupe depuis 20 ans. C'est inadmissible. Et ces contrats pro, on ne les embauche pas à l'issue du contrat. On les remplace par d'autres. Ce sont des salariés kleenex."

A l'hypermarché Carrefour de Montélimar, sept CDD ne sont d'ores et déjà pas reconduits et sont remplacés par des contrats pro et deux autres sont menacés.