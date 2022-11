Grève chez Citéline : lundi noir dans les bus, des débrayages quotidiens à venir

Une centaine de grévistes, ce lundi chez Citéline, le réseau de bus des agglomérations de Thionville et de la Fensch : conducteurs, mais aussi mécaniciens et cadres ont répondu à l'appel des syndicats (CGT, CFDT, FO et CFE-CGC), pour dénoncer de nombreux dysfonctionnement depuis la reprise du réseau par Keolis il y a un an et demi , en avril 2021. Certains salariés faisaient grève pour la première fois.

Une cinquantaine de grévistes se sont réunis dans la matinée devant le siège du Smitu ( Syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch ), la structure publique qui organise l'offre de transport. Une délégation a été reçue, mais la réunion a tourné court : le Smitu considère que ce n'est pas de son ressort de répondre aux revendications salariales, mais à la direction de Keolis. Une heure de discussion avec le Smitu, les représentants du personnel sortent dépités.

Nombreux dysfonctionnements

La principale revendication porte sur les salaires : "Keolis nous octroie 2,2% d'augmentation pour 2022, le compte n'y est pas", pour Jean-Louis Hissette, élu CFE-CGC. "Leur excuse, c'est qu'ils n'étaient pas là avant. Mais on a subi cinq années sans aucune augmentation. Chez Keolis à Metz, le point est 11% plus élevé que chez nous. Le Smic a augmenté de 12% depuis 2018. Nous, ils nous proposent 2,2% sur la même période ? C'est non." Cyril, mécanicien, déplore un salaire de base de 1.600 euros nets par mois. "Cela fait quinze ans que je travaille chez Trans Fensch. Ca marchait beaucoup mieux avec Trans Fensch qu'avec Keolis".

Si les négociations sur les salaires patinent, ce n'est pas le seul motif de colère. Les salariés n'ont vu justement aucune amélioration depuis la disparition de Trans Fensch au profit de Keolis, qui a emporté le marché pour la délégation de service public, jusqu'en 2025. "Il fut une époque, on parlait d'usagers. Maintenant, on les appelle les clients", se désole Karim.

"On va finir avec des agressions supplémentaires"

Toujours pas ou peu de toilettes en bout de ligne, des véhicules vieillissants, des cadences infernales sans pause, ou alors au mépris du code de la route... Et sans salaire attractif, peu d'arguments pour séduire, et surtout fidéliser les nouvelles recrues. Joseph se sent pris en étau : "Les clients s'énervent, nous crachent dessus, nous insultent... Ils pètent une durite, car ils ne peuvent plus compter sur leur réseau de bus. On les comprend, on est comme eux".

Un geste commercial pour les abonnés ?

Des difficultés que ne nie pas Bernard Veinnant, vice-président du Smitu et maire de Basse-Ham, qui a reçu les représentants syndicaux. Mais la balle est dans le camp de Keolis, selon l'élu. Il pense néanmoins aux usagers : "Ils ont acheté un abonnement, pour un certain nombre de trajets, et le compte n'y est pas. Je proposerai au prochain bureau qu'on se mette d'accord sur la nature du geste que nous pourrions faire pour les usagers".

Bernard Veinnant, maire de Basse-Ham et vice-président du Smitu. © Radio France - Julie Seniura

Pour les exercices 2021 et 2022, le Smitu a infligé à son prestataire des indemnités pour service non assuré, à hauteur de 3,2 millions d'euros. Une petite partie a été réglée, mais le reste est contesté par Keolis, qui a déposé un recours en justice. Ce litige ne semble pas (encore) avoir entamé la confiance du Smitu envers Keolis. Mais Bernard Veinnant prévient : "L'ADN d'une société comme Keolis, c'est d'assurer le développement du service, pas de le réduire. La délégation de service public arrivera à son terme en 2025, où nous relancerons un appel d'offres. Chacun a intérêt à ce que l'autre soit satisfait".

En attendant, les salariés réfléchissent à de nouvelles actions pour se faire entendre : la grève continue à compter de ce mardi, et jusqu'au mois de février, à raison d'une heure de débrayage par jour, aux heures de pointe. Certains salariés envisagent aussi de respecter scrupuleusement les préconisations de leur direction sur chaque ligne, de prendre les pauses légales, de respecter le code de la route, pour démontrer que les cadences théoriques sont intenables dans la pratique.

Contactée, la direction de Keolis dit attendre la suite des discussions avec les organisations syndicales et le Smitu.