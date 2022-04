Grève chez Dassault à Martignas : "On ne veut plus des miettes, on veut notre part du gâteau"

A force de voir brûler les feux de palettes depuis le 14 décembre 2021, le bitume situé devant l'entrée de l'usine Dassault à Martignas-sur-Jalle a fondu sur une dizaine de centimètres d'épaisseur. "Là, on entame un sacré brasier", reconnaît Maxime, l'un des 480 salariés qui fabriquent les voilures des fuselages d'avion Falcon.

"On est des petites fourmis travailleuses et c’est toujours la reine qui s’en met plein les poches" - Maxime

Parmi la centaine de grévistes réunis ce mardi matin dès 5 heures, Lydie est "monteur-ajusteur en aéro" depuis 15 ans. "Les dirigeants de Dassault ont vendu beaucoup de Rafales, il y a ce contrat de vente record de 80 avions de chasse. Cela fait deux années de suite que l'on se serre la ceinture, on a accepté de travailler les samedis et résultat des courses, ils nous donnent 32 euros. On veut nos 200 balles !"

"On fabrique de beaux avions mais on n'est pas récompensés"

"On fabrique des richesses et ceux qui gagnent de l’argent, ce sont ceux qui vendent du papier", explique Bruno, installateur de commandes de vol. "C'est rageant, il y a un sentiment d'injustice, trop de dividendes pour les actionnaires. Même s'ils nous donnaient ce qu'on réclame, on ne rattraperait pas l'inflation."

"C'est dégueulasse tout simplement" - Stéphane Darriet, délégué CGT

Ce mardi matin, c'est la 16e journée de mobilisation devant l'usine de Martignas, la 17e en comptant la manifestation de soutien aux grévistes du site Dassault de Mérignac. "On a réussi à faire un peu plier la direction. De 32 euros au départ, on nous propose maintenant 107 euros d'augmentation", indique Stéphane Darriet, le représentant CGT au sein de Dassault Martignas.

"On ne lâchera rien" - Lydie

"Il n'y a pas eu un avion en retard, les usines n'ont jamais fermé. Alors que l'on brasse des milliards, l'an dernier, l'entreprise a réalisé 176 millions d'euros de bénéfices. On ne veut plus de miettes, on veut notre part du gâteau", prévient le syndicaliste.

