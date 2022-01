Grève chez EDF: "C'est un combat pour le service public de l'électricité" défend la CGT

Les 4 principaux syndicats d'EDF (CGT, CFDT, FO et CFE-CGC) appellent les salariés à la grève ce mercredi pour dénoncer les mesures du gouvernement visant à limiter la hausse du prix de l’électricité. Pour cela l'Etat a demandé à EDF d'augmenter de 20% le volume d'électricité vendue à prix réduits à ses concurrents. La mesure qui va coûter 8 milliards d'euros à l'entreprise hérisse les syndicats comme Nicolas Vincent, secrétaire général de la CGT Mines et Énergie à la centrale de Penly en Seine-Maritime, invité ce mercredi de France Bleu Normandie.

Nous revendiquons qu'on revienne à un monopole public pour l'électricité et le gaz. Nicolas Vincent

Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a demandé à EDF d'augmenter de 20 terawattheures (TWh) le volume d'électricité nucléaire vendu à prix réduit à ses concurrents, pour le faire passer de 100 à 120 TWh à titre exceptionnel. Cette mesure aura "un coût pour EDF compris entre 7,7 milliards et 8,4 milliards d'euros en fonction des prix de marché", avait indiqué le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. "Aujourd'hui, le gouvernement essaie de créer une concurrence artificielle juge Nicolas Vincent- cette concurrence permet de multiplier les fournisseurs. Et on peut s'apercevoir que cette multiplication n'a jamais fait baisser le prix pour les usagers. Nous revendiquons qu'on revienne à un monopole public pour l'électricité et le gaz (...) Le tarif réglementé est une sécurité pour les usagers".

Le nucléaire, c'est zéro émission de CO2. Nicolas Vincent

La CGT est par ailleurs favorable, comme la plupart des élus locaux, à l'EPR: "Le nucléaire, c'est zéro émission de CO2. Donc, à un moment donné, où l'urgence climatique a été révélée il faut prendre ses responsabilités et le nucléaire va prendre ses responsabilités. Il est important que on produise de l'électricité zéro carbone. L'EPR de Flamanville était un prototype" ajoute Nicolas Vincent confiant sur l'avenir du projet.

