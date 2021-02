Grève chez EDF contre le projet Hercule : en Berry la CGT Energies met en garde contre des hausses de prix

Aujourd'hui encore, comme au moins une fois par mois depuis novembre, les syndicats d'EDF appellent à la mobilisation. L'objet de leurs inquiétudes : Hercule, un projet de la direction qui vise à scinder l'entreprise en trois entités distinctes. EDF Bleu, 100% publique, regrouperait les activités nucléaires, EDF Vert, ouverte aux capitaux privés, comprendrait Enedis et les énergies renouvelables, EDF Azur, publique, aurait la charge des barrages hydroélectriques.

"On est dans la continuité de la déstructuration de nos fleurons industriels, EDF et GDF", s'indigne le coordonnateur régional de la fédération Mines-Energie, Laurent Kim, qui rappelle que depuis la loi NOME de 2010 EDF "vend l'énergie à prix coûtant à certains opérateurs qui la revendent plus chère après". Au bout de la chaîne, selon le syndicaliste, un service dégradé et des factures qui augmentent.

Vers des ruptures dans la distribution ?

Pour Christian Domain, secrétaire général de la CGT Energies 18, il y a danger à séparer ainsi les activités du groupe. "Pour répondre à un pic de consommation, explique-t-il, une entreprise intégrée est capable de savoir quelle énergie elle va mobiliser en premier. Pour passer une petite pointe, par exemple, elle choisira l'hydraulique où la production est instantanée, ce qui permet de passer le cap en toute sécurité. Avec des entreprises séparées, chacun aura sa logique de résultat et peut-être de profit. Certaines pourraient être freinées à l'idée de vendre quand le prix n'est pas assez élevé. Cela pourrait conduire à des déséquilibres voire à des interruptions de fourniture".

Une manifestation est prévue devant l'Assemblée nationale, peu de temps avant l'audition du PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, par les députés. Secrétaire général adjoint de la CGT Energies 36, Mathias Chollet n'appelle pas à s'y rendre, en raison du couvre-feu. Le syndicat invite en revanche les agents à faire grève au minimum deux heures dans la journée.