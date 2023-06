Grève chez Ikea : à Dijon, on attend de meilleurs salaires

Les clients qui pousseront la porte du grand magasin Ikea à Dijon pourront faire leurs emplettes sans aucun soucis, mais les visiteurs les plus attentifs pourront remarquer quelques drapeaux et banderoles syndicales au coin du bâtiment, tout au bout du parking.

Ce mardi 20 juin au matin, une cinquantaine de personnes a cessé le travail. Il s'agit d'un appel à la grève national relayé dans tous les magasins Ikea de France par plusieurs syndicats. "Nous sommes en pleine période de négociations salariales" précisent les délégués dijonnais de la CGT, de l'Unsa et de la CFDT.

Une partie des salariés grévistes © Radio France - Olivier Estran

"Nous savons que notre enseigne se porte bien "Notre groupe engrange des bénéfices colossaux, amis ne nous propose que 4% d'augmentation de salaires, autant dire rien, compte tenu de l'inflation. Nous on attend au moins le double" expliquent les délégués. "On constate une perte de nos revenus et de notre pouvoir d'achat depuis deux ans, sans compter une charge de travail qui s'alourdit et des tâches de plus en plus nombreuses et variées."

Le magasin de Dijon compte 200 salariés © Radio France - Olivier Estran

Pas de blocages à Dijon

Les négociations se déroulent pour toute la France en région parisienne. "Notre direction locale n'y est pour rien" précisent les délégués syndicaux. "Voila pourquoi nous restons à l'écart de l'entrée principale et que nous ne distribuons pas de tracts aux clients, mais ce mouvement de grève n'a pas de limites dans le temps. On veut peser au niveau national. Le magasin de Dijon compte 200 salariés, parfois plus avec nos intérimaires."