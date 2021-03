Grève chez le fromager Bel, à Evron, pour réclamer une hausse significative des salaires

Les salariés de l'usine Bel, à Evron, qui fabrique les célèbres mini-Babybel, sont appelés à la grève lundi 8 mars alors que les négociations salariales ont démarré. Un piquet sera installé toute la journée sur place.

La proposition de la direction jugée indécente par la CGT

Tous les autres sites du groupe agroalimentaire sont également concernés, à Sablé-sur-Sarthe, à Dôle et à Lons-le-Saulnier, dans le Jura, là où est basé le siège sociale du groupe agroalimentaire. C'est la CGT qui incite les employés à cesser le travail pour réclamer des hausses de salaires conséquentes.

D'excellents résultats financiers malgré la crise sanitaire

La direction ne propose, pour l'instant, que 1% d'augmentation, "indécent" souligne un responsable de l'organisation syndicale, contacté par France Bleu Mayenne.

Le chiffre d'affaires de Bel a pourtant progressé l'an dernier en pleine crise sanitaire, 3,5 milliards d’euros en croissance de 1,5 % par rapport à l’exercice précédent a précisé le groupe dans un communiqué : "l’année 2020 est par ailleurs marquée par le retour à la croissance de Bel France, de Bel US et de la marque La Vache qui rit, l’impact global de la crise liée à la Covid-19 sur les ventes est non significatif". Le groupe Bel se montre, par ailleurs, optimiste pour les mois à venir.