Grève chez Neuhauser à Folschviller pour clarifier le plan social

Folschviller, France

Une grande partie des 450 salariés de la boulangerie Neuhauser à Folschviller étaient en grève ce jeudi, toutes les lignes de production étaient à l'arrêt. Les grévistes réclament de meilleures conditions de départ dans le cadre du PSE, le plan social annoncé en novembre dernier. 185 postes doivent être supprimés, après déjà un plan social en janvier 2017 qui avait conduit à 110 licenciements.

Depuis le début des négociations avec la maison mère, le groupe Soufflet, les syndicats n'ont toujours pas obtenu de réponse claire sur les conditions de départ. Ils ont donc appelé les salariés à stopper le travail, au moment même où la direction rencontrait une nouvelle fois les représentants syndicaux CGT et CFTC.

On est totalement dans le flou, on veut des réponses

Mylène travaille chez Neuhauser depuis 21 ans, elle en a marre d'être dans l'incertitude depuis plus de 3 mois : "On ne sait rien, on ne connait pas les critères de départ, on est totalement dans le flou et on veut des réponses". Audrey, embauchée il y a 14 ans, ajoute : "C'est très difficile psychologiquement d'être dans cette

incertitude, on se dit entre collègues, toi ou moi, on ne sera peut-être plus là dans quelques semaines".

Des gilets jaunes de St-Avold sont venus soutenir les grévistes de la boulangerie industrielle, pour dénoncer les licenciements. Joseph, gilet jaune, s'inquiète aussi "pour les perspectives d'emploi sur le bassin houiller", avec des craintes chez Smart ou encore à la centrale Emile Huchet de St Avold.