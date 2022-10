Grève chez TotalEnergies : un compromis trouvé sans la CGT

Depuis le début du mouvement de grève dans les raffineries et dépôts de carburant français, il s'agissait des premières négociations chez TotalEnergies. Après une nuit de discussions entamées jeudi soir, un accord est sur la table. Une augmentation de salaire de 7 % à compter du mois de novembre contre 6 % proposés initialement, assortie d'une prime allant de 3.000 à 6.000 euros. À la sortie, la CFDT et la CFE-CGC se disent satisfaites de la proposition de la direction.

ⓘ Publicité

Un compromis trouvé sans la CGT

Désormais les quatre organisations syndicales présentes lors des négociations ont jusqu’à midi pour consulter leurs adhérents et faire valider cet accord. Pour la CGT, seul gréviste autour de la table, pas de suspens : c'est non. Le syndicat a claqué la porte des négociations vers 2 heures du matin après six heures de discussions. Il dénonce une "mascarade" et pointe des propositions largement insuffisantes, il plaide pour sa part pour une hausse de salaire de 10 %.

"Ca ne changera rien à l'état d'esprit et à la détermination des grévistes", prédit Alexis Antonioli, un négociateur CGT. Le syndicat mise sur une amplification du mouvement. Il a appelé à la mobilisation mardi 18 octobre, un mouvement qui s'est déjà mué en appel à la grève générale.